Fatih Tekke'den Galatasaray yenilgisi sonrası 'kupa' vurgusu: 'Rövanş için gideceğiz'

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Hemen hemen tüm oyuncularımın ayağına sağlık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynadık. Hemen hemen 90 dakika bu kadar geniş alanda savunma, bence çoğunda başarılı olduk. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla. Tam uyarı yapacağımız anda gol yedik. Top bizdeyken biraz daha oynayabilmeliydik. Bire birde, geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. İkinci topların bazıları bizde, bazıları onlardaydı.

GOLÜ BULMAMIZ LAZIMDI

Maç, skor hariç beklediğim gibi gitti açıkçası. İlk bölümde golü bulmamız lazımdı. Çarşamba günü maçımız var şimdi. Enis'in iç yan bağında sanırım ciddi bir sakatlığı var. Geçmiş olsun ona da. Beklemediğimiz anda değişiklik oldu. Okay'ın değişikliği oldu. Zor bir maçtı, iyi çalıştık.

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CESURCA OYNADIK

Kupada ne yapabilirizi düşünmemiz lazım. Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık. O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim. Şu anda güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşı, kupa almak için gideceğiz. Zor bir maç ama ne olacağı belli olmaz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi. Hepsine teşekkür ederim.