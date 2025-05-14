×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fatih Tekke'den Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi: 'Yüzde 100 faulde VAR'a gidilmedi!'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Tekke#Trabzonspor#Galatasaray
Fatih Tekkeden Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi: Yüzde 100 faulde VARa gidilmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 23:48

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"%100 FAULDE VAR'A GİDİLMEDİ"

"2. yarı akıl almaz şekilde, %100 faul olduğunu düşündüğüm pozisyonla hiç VAR'a gidilmeden 2-0 geri düştük. Çok üzgünüm. Bu tür maçları daha fazla istememiz lazım, biraz daha yukarıda olmamız lazım. Sadece üzgünüm."

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Galatasaray finalinde tartışmalı hakem kararları Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...Trabzonspor - Galatasaray finalinde tartışmalı hakem kararları! Penaltı beklentisi, kırmızı kart isteği...Haberi görüntüle

"G.SARAY'I TEBRİK ETMEMİZ LAZIM"

"Galatasaray'ı tebrik etmemiz lazım. Çok kıymetli taraftarlarımızı maalesef sevindiremedik. Bizim için çok değerli bir maçtı. 10 gündür çalıştığımız alan paylaşımında bir hata, bize nasip oluyor, en ufak hata cezalandırılıyor."

"ÜZÜNTÜYÜ YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

 "Finale kadar gelmemiz başarıydı ama burada bugün daha yüksek performans koyamamamız ve kaybetmemiz başarısızlıktır. Seneye daha iyi olacağız. Şu anda her şey çok sıcak, üzüntülüyüz, bu üzüntüyü yaşamak zorundayız."

Haberin Devamı

"BİR BAŞARISIZLIK"

"Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular. Ben hayatım boyunca asla pes etmedim. Finale gelmek de çok değerliydi ama en değerlisi bugün kupayı almaktı. Bunu bir başarısızlık olarak değerlendirebilirim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Tekke#Trabzonspor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!