Fatih Tekke'den Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakem tepkisi: 'Yüzde 100 faulde VAR'a gidilmedi!'

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"%100 FAULDE VAR'A GİDİLMEDİ"

"2. yarı akıl almaz şekilde, %100 faul olduğunu düşündüğüm pozisyonla hiç VAR'a gidilmeden 2-0 geri düştük. Çok üzgünüm. Bu tür maçları daha fazla istememiz lazım, biraz daha yukarıda olmamız lazım. Sadece üzgünüm."

"G.SARAY'I TEBRİK ETMEMİZ LAZIM"

"Galatasaray'ı tebrik etmemiz lazım. Çok kıymetli taraftarlarımızı maalesef sevindiremedik. Bizim için çok değerli bir maçtı. 10 gündür çalıştığımız alan paylaşımında bir hata, bize nasip oluyor, en ufak hata cezalandırılıyor."

"ÜZÜNTÜYÜ YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

"Finale kadar gelmemiz başarıydı ama burada bugün daha yüksek performans koyamamamız ve kaybetmemiz başarısızlıktır. Seneye daha iyi olacağız. Şu anda her şey çok sıcak, üzüntülüyüz, bu üzüntüyü yaşamak zorundayız."

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"BİR BAŞARISIZLIK"

"Hayatın içinde üzülmek, ağlamak, bunlar insanı güçlendiren duygular. Ben hayatım boyunca asla pes etmedim. Finale gelmek de çok değerliydi ama en değerlisi bugün kupayı almaktı. Bunu bir başarısızlık olarak değerlendirebilirim."