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Fatih Tekke'den Fenerbahçe yenilgisi yorumu: Oyun olarak kazandık

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 21:55

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Çok üzgünüz, bizim için bir fırsat maçıydı. Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı, iç sahadaki en etkisiz kaldıkları maç oldu.

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BİZE YAKIŞMADI

İkinci yarı beklerken, penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik. En iyi oyunumuzu oynadık ama buna rağmen 4 gol yedik.

OYUN OLARAK KAZANDIK

Takım savunması çok önemli, bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız. Camiamızı üzdük, umarım bir daha böyle bir sonuç almayız. Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık. Normalleşene kadar puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım. Asıl hedef orası. Bugünü bir yıkım olarak görmem mümkün değil, pozitif şeyler var.

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

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