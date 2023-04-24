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Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı yorumu: "Kenardan oynadıklarını biliyorduk"

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#İstanbulspor#Fatih Tekke#Fenerbahçe
Fatih Tekkeden Fenerbahçe maçı yorumu: Kenardan oynadıklarını biliyorduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 23:40

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Risk alarak ön alanda baskı yaptıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını dile getiren Fatih Tekke, "Hafta içinde Fenerbahçe’nin hemen hemen tüm ataklarının kenar hücumlarından yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt hücumlarla dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Yine kenardan oymasına müsaade ettik. Attıkları gol yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0’dan sonra bir bölümde Eze’nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy’de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor. Giresunspor ile oynayacağız. Bir an önce dönüp Giresunspor’a hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"3 PUAN BEKLENTİMİZ VARDI AMA CÜZİ BİR ŞEYDİ"

Karşılaşmadan az da olsa 3 puan beklentileri olduğunu söyleyen Tekke, şöyle konuştu:

"4-3-3’te bir bekleme şeklimiz var. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. Fenerbahçe’nin oyunu kenardan oynadığını biliyorduk. Attıkları goller çok beklediğimiz gibi değildi. 3’üncü gol direkt hücumdan bireysel hata. İlk gol hata denebilir. Bir bölümde ön alan baskısı yaptık. Yine bizim tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Topalli’nin performansı, Emir’in asisti. Çok güzel işler yaptılar. Toplamda Fenerbahçe bu kadar az pozisyonunu belki de bir bize buldu. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi" değerlendirmesini yaptı.

Fatih Tekke, hakem performansı üzerine gelen bir soruya ise "Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım" cevabını verdi.

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#İstanbulspor#Fatih Tekke#Fenerbahçe

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