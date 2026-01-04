Fatih Tekke ve Okan Buruk'tan güldüren diyalog ve Süper Kupa yorumu: 'Bizim için çok değerli!'

Haberin Devamı

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan maç 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Dev maç öncesi iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin sözleri;

"FARKLI BİR TARİH OLABİLİRDİ"

"Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli."

"SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

"Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim."

"KAZANMAK İÇİN OYNAYAN BİR TRABZONSPOR OLACAK"

"İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

"ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİREN CEZALANDIRILDIK GİBİ"

"Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak."

"ÖYLE BASİT BİR ŞEY DEĞİL"

"Yaptığımız işle insanlığı falan kurtarmıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar açlıktan susuzluktan, savaştan ölüyor. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz var. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Tribüne geldiğinde bunu benimsemiyorum, birine küfür ettiği, başkasını üzdüğü... Bunu kabul etmiyorum. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Onlardan uzaklaştırıcı, bu oyunu böyle kurdular, biz yakınlaştırmak için hareket edelim. Trabzonspor şampiyon oldu. 3 sene mi ne geçti. Ne konuşuyorum burada. Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyon oldu, 2 maç kötü gidince, eleştiriliyor, hem de nasıl... Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş."

"BİZDEN DAHA FAZLA PARA HARCIYORLAR"

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu."

İşte Buruk'un sözleri;

FATİH TEKKE & TRABZONSPOR

"Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."

"KAMP DÖNEMİ GEÇİRSEK FARKLI OLURDU"

"Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek."

"BİRLİKTELİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?"

"Futbol açısından bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."

TRANSFER

"Transfer... Çok doğru şeyler söyledi Fatih Hoca. Transfer dönemi, kulüpler için çok zor gerçekten. Dışarıdan kolay gözüküyor. Her istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz gibi görünüyor ama çok detay var. Getireceğiniz her oyuncunun o kalitede olması gerekiyor. Çok deneme şansınız olmuyor. Biz bunun biraz son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. İlk defa bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5 tane oyuncu direk kadroda oynatabildiğimiz oyuncular. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Bu maç transfer döneminin ortasında. Önemli bir kadroya sahibiz. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. 2-3 hafta önce 8-9 oyuncu eksildi kadrodan. Bu da ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında da buralara, kadroyu genişletecek oyuncular eklemek istiyoruz. Bu süreçte de kadro yapımızı koruyarak ve üstüne önemli oyuncular için çalışmalar yapıyoruz. Net, direk katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz."

"BİZE VEDA ETTİ"

"Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik. Türk futbolundaki hataları ne kadar düzeltebiliriz. Düşmanlığı, kini nasıl kaldırabiliriz? Sokakta, her yerde beraberiz. Taraftarlar çok iç içe ama stadyumdaki şiddetin önüne geçemiyoruz. Önce aynaya bakacağız ve sonra ortamı sakinleştirmek için bir şans var. Futbol önemli ve değerli. Bu kadar önemli olan sporun içerisinde de gündemi meşgul eden sadece futbol oluyor."

GÜLDÜREN DİYALOG

Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."

Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."

Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."

Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."