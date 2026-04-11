Fatih Tekke: 'Üzüleceğiz ve devam edeceğiz!'

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Üzücü bir gün ama oyun olarak, her şeyiyle domine ettiğimiz, her şeyiyle istediğimizin olduğu pozisyonlarda kısırlık var ama oyun olarak her şeyiyle çok beğendiğim bir maç. Ama sonuç olarak kalemize gelmeden iki puan kaybettik. Eksikliklerimiz var ama her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı. Üzgünüz ama gerçekten zor bir deplasman da iyi bir oyun oynadık. Oyuncularıma da söyledim; üzülelim haftaya yine zor maç var. Her maç zor oluyor, kolay maçımız yok. Ama ön tarafta biraz daha tabi kreatif dediğimiz oyuncuların performansına ihtiyacımız var. Bugün açıkçası istediğimiz olmadı ama oyun olarak Alanyaspor takımının burada oynadığı her maçta üstünlüğü ile geçen bölümler çok var. Bu maçta onlar adına hiç olmadı, bence iyi hazırlamış olduğumuz bir maçtı. Benim de en çok üzüldüğüm şey de bu. Çok iyi hazırlandık istediğimiz gibi geçti ama sonuç olarak istediğimiz olmadı. Yapacak bir şey yok üzüleceğiz sonra haftaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

"Bugün nasibimiz buymuş’’

Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybettiklerini ancak çalışmaya devam edeceklerini belirten Tekke, "Bugün oyunu değerlendirdiğinde genel hatlarıyla çok iyi çalıştığımız, çok iyi hazırlandığımız bir maç. Bu insanı kızdırabilir ama bugün olmadı. Dün olmuştu, ön taraftaki oyuncularımızın olmayışı Onuachu, Muçi gibi normalde değiştirmem gereken oyuncular var ama kulübemizde maalesef kenar oyuncusu sıkıntımız vardı. Dolayısıyla girenler çok istediğimiz katkıyı bu maçta iyi yapamadılar. Ama genel hatlarıyla Alanyaspor‘un tüm maçlarını izledim. Kalemize gelemediler ve iki puan kaybettik bu da her zamanki gibi benim ne olursa olsun bazen olmaz o kadar güzel olmaz ki buna yapacağınızı hiçbir şey yok. Bu tamamen benim inancımda Allah’ın izniyle oluyor. Bugün nasibimiz buymuş, çalışmaya hazırlanmaya adım adım gitmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.