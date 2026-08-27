Fatih Tekke, Trabzonspor'dan istifa etti!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros'a 4-0 yenilmelerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Kararını basın toplantısında açıklayan Tekke, şu ifadeleri kullandı:

İşte Tekke'nin sözleri;

"CEZAYI KENDİME VERMEK BİRAZ HAKKIM"

"Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun."

"İSTİFA ETTİM"

"Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok."

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"BAZEN O KADAR GÜZEL OLMAZ Kİ..."

"Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun."

İSTİFA KARARI

"Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor."

"BU MAĞLUBİYETİ BİRİ ÜZERİNE ALMALI"

"Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz."

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"ZORLAMANIN MANASI YOK"

"Diyorum ya, benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun."