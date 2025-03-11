Fatih Tekke, Trabzonspor'a imzayı attı: 'Yuvaya geldik, çok şükür!'

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Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen başladı.

Bordo-mavili kulübün yeni teknik direktörü için düzenlenen imza töreninde, Fatih Tekke ve görevinden ayrılan Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

ŞENOL GÜNEŞ: "KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK DURUMUNDA KALDIK"

"Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin."

"İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

"Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."

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ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ GÖREVİ

"Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum."

FATİH TEKKE: "YUVAYA GELDİK, ÇOK ŞÜKÜR"

"Yuvaya geldik çok şükür. Büyüğüm ve hocam, Şenol hocamın başımızda olması çok önemli. Zor bir durum gibi gözüküyor. Kolay şeyler değil açıkçası. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yuvada olmanın duygusunu yaşayamıyorum şu anda. 1 dakika kaybetmek istemiyorum. Yolumuz uzun, hedef olan maçlar var. Düzeltmeye çalışacağımız şeyler var. Hayırlı olsun."

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

"Ligin durumu ortada zaten. Trabzonspor'umuzun Avrupa hedefi var bu da kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak lazım, kupa birinci hedef olarak gözüküyor. Trabzonspor şu an maalesef istediğimiz durumda değil. Önce normalleşmemiz lazım, sonrasında da kupa. Bu sene yakalayacağımız hedef o gözüküyor.

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Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi."

"İNANILMAZ HEYECANIM VAR"

"Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var."

"BİZ TOPU NEREYE OYNAYACAĞIZ?"

"Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)"