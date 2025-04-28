Fatih Tekke: 'Tarihi bir başarı'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, U19 takımının UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybettiği maç ardından açıklama yaptı.

İşte Fatih Tekke'nin ifadeleri;

Buraya kadar gelmek önemliydi. Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı.

KUTLAMAK LAZIM

Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler. Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor