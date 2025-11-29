Fatih Tekke: 'Sorunlar yaşadık!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u evinde 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İşte Tekke'nin açıklamaları;

"ZAMAN VERİNCE OLMUYOR"

"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız. Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor."

"OYUNCU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

"Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben."

GÖZTEPE MAÇI

"Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Visca'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var. O da zor. Sonrasında Göztepe maçı var. En şiddetli, en hızlı takımlardan birisi. Maç maç devam etmeye çalışıyoruz."