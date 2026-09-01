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Fatih Tekke: 'Sorumlusu benim!'

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Amedspor
Fatih Tekke: Sorumlusu benim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 00:27

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 mağlup oldukları Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin açıklamaları;

"SORUMLUSU BENİM"

"Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim."

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"TAKIM AYAĞA KALKACAK, KESİN!"

"Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin!"

"KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

"Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız."

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Amedspor

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