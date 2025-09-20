×
Fatih Tekke puan kaybı sonrası konuştu: 'İnadına devam!'

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 22:39

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

İlk yarının bazı bölümlerinde değerli pozisyonlar var. Oyuncu performansları istediğimin çok altında kaldı. Ama neticesinde istek ve arzu vardı. Son bölüm hiç benim hoşuma gitmeyen kaos, başka bir şey yok. O kaostan bile bir şeyler üretildi. Duran top organizasyonların ıda iyi kullanamadık. Biz maçın başında söyledim. Reaksiyon bir tane olmadı iyi oldu. Ama oyun kontrolü, bizde olmadı.

İNADINA DEVAM

Oyun kontrolünü elimizde tutmamız lazım. Hemen finali düşünmeden basit paslara yönelmeliyiz. Söylediğim bazı şeyler var. Bunu ne kadar çalışırsan çalış oyuncu o anda karar veriyor. Duygu olarak çok daha yukarıda olmamız gereken maçtı. Sadece takım değil stat için de böyle. Ama inadına devam.

HOŞUMA GİTMEDİ

Bugün özellikle oyuncularımın bir oğunun performansı beklediğimin çok çok altındaydı. Antrenmanda bunun üstün yapıyoruz. Çözüm üretmeye çalışırız. 90 dakikada galip gelebilirdik. Ama ben beklediğim oyun kontrolünden geçecek maçı, çok geçişe bıraktık. Bu benim hoşuma gitmeyen bir şey.

