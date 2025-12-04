Fatih Tekke: 'Performansımızı yükseltmek zorundayız'

Haberin Devamı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda sahasında Vanspor FK’yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, grup aşamasına yükselmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Rakibimizi tebrik ediyorum. İki şans yakaladılar, bunlar doğal. Onuralp Çevikkan ve Olaigbe’nin performansları moral açısından önemliydi. Vanspor FK maçı, geçmişte oyuncu olduğum dönem hatırlandığında bizim 30 yıl önce aklımızda kalan maçtan pozitife çevirme adına önemliydi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN EN ZOR DEPLASMANI"

Hafta sonu oynanacak Göztepe karşılaşmasına odaklanacaklarını vurgulayan Tekke, "Bu maçı unutup Göztepe maçına hazırlanacağız. Türkiye’nin en zor deplasmanına gideceğiz. Göztepe sahasında taraftarı önünde duygulu oynuyor. Eksiklerimiz var; cezalı Oulai oynayamayacak. Folcarelli umarız maça yetişir. Top kazanma becerisi yüksek oyuncularımızın olmayışı sorunlarımız arasında" diye konuştu.

"PERFORMANSIMIZI YÜKSELTMEK ZORUNDAYIZ"

Tekke, takımın genel performansıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Performansların yukarıda olması gerekiyor. Bu bize yetmiyor. Bunu sadece bu maç özelinde söylemiyorum; genel olarak sorunlarımız var. Bugünün olumlu yanı ise Onuralp Çevikkan’ın yaptığı kurtarışlarla bize güzel bir duygu bırakmasıydı."