HABERLERSpor Haberleri

Fatih Tekke: 'Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik'

Fatih Tekke: Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik
Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum.

1 PUAN ÇOK ÇOK İYİ

Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik.

SAĞLAM BASMAK ZORUNDA

Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz.

