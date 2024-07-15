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Fatih Tekke, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferini Spor Arena'ya yorumladı: Gittiği için üzgünüz | Çok geç keşfedildi

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#Fatih Tekke#FENERBAHÇE#Oğuz Aydın
Fatih Tekke, Oğuz Aydının Fenerbahçeye transferini Spor Arenaya yorumladı: Gittiği için üzgünüz | Çok geç keşfedildi
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 12:46

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı öğrencisi Oğuz Aydın ile ilgili Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve şu ana kadar Levent Mercan ile Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın ile de anlaşmaya varmıştı.

Sarı - lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması beklenirken, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Spor Arena'ya özel bir değerlendirme geldi.

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"ÇOK GEÇ KEŞFEDİLDİ"

Milli futbolcunun takımdan ayrılacak olması nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Tekke, "Oğuz Aydın, bu ülkede çok geç keşfedilmiş oyunculardan birisi. Çok potansiyelli bir futbolcu. Ayrıca karakter olarak da çok iyi bir çocuk. Oğuz’un bizden ayrılmasından dolayı üzgünüz ama inşallah onun için de en hayırlısı ve en iyisi olur. Takımda herkesin sevdiği bir oyuncu. Oğuz’un ufak tefek eksikleri var ama gösterdiğinden daha fazlasını yapabilecek bir futbolcu. Oğuz’a gideceği takımda zaman verilirse ve sabredilirse çok daha iyi yerlere gelebilir." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fatih Tekke, Oğuz Aydının Fenerbahçeye transferini Spor Arenaya yorumladı: Gittiği için üzgünüz | Çok geç keşfedildi

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#Fatih Tekke#FENERBAHÇE#Oğuz Aydın

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