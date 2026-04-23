Fatih Tekke kötü haberi duyurdu: Trabzonspor'da 2 isim sezonu kapattı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun operasyon geçireceğini ve sezonun kalanında takımla birlikte yer almayacağını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldukları mücadele öncesi konuşan Tekke, sakatlıklar hakkında "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSLARI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maçta sahaya çıkan Batagov, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Okay Yokuşlu ise 25 müsabakanın 12'sine ilk 11'de başladı ve 1 gollük katkı sağladı.