Fatih Tekke: 'Kolay bir maç değildi, oyuncularım zoru başarıyor'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı, iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ama Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar.

KOLAY DEĞİLDİ

Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da artıyor. Duygusal olarak kolay maç değildi ama kazandık. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım.

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DAHA İYİ OLABİLİRİZ

Oyunun tamamına yakınında ön alan baskısı var, bazen hata oluyor ama yerleşmeler iyi. Biraz daha oyunu basiti basit oynama meselesi. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Taraftarımıza, başkanımıza... Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz. İstediğimizden fazlasını veriyor, yönetim kurulumuz da öyle. Her şey pozitif ama senenin sonuna kadar... Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak. Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Tony'nin böyle dönüşü çok çok iyi. Bize inanılmaz güç veriyor. Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta bizimle olmayacak. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi.