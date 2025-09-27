×
Güncelleme Tarihi:

Fatih Tekke: Kazandığımız penaltı, bence penaltı değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 22:55

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil.

OLUMLU BİR MAÇTI

Galibiyet mutluluk verici. Bana göre çok hak ettiğimiz bir maçtı. Çok daha iyi bitireceğimiz hücumlar olabilirdi. Maç enteresan geçti açıkçası. Futbol böyle bir oyun, hemen cezalandırıyor. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı ama son dakikalarda birkaç dakika daha olsa sıkıntı yaşayabilirdik.

HATA YAPMALARI GEREKİYOR

Camianın ve taraftarın beklentisi birleşince bu kolay bir şey değil. Bu oyuncuların hata yapmaları gerekiyor. Ama hata yaparlarsa, böyle hoca da kovdurtabilirler. Onu da söyleyeyim.

