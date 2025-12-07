×
Fatih Tekke: 'Kavgadan kaçmadık, gurur duyuyorum'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 22:50

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direkör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Göztepe'nin 2 yıldaki oyun planını ilk yarıda yok ettik diyebilirim. Bugün kavga ettik. Kavgadan kaçmadık. Oyunumuzda eksikler var ama ilk yarı çok iyiydik. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum.

İYİ YOLDAYIZ

10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecbur stopere aldım. Çok başarılıydı. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz.

HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM

Maç maç gidiyoruz. Umudu yeşerten bu çocuklar, benim oyuncularım. Hepsiyle gurur duyuyorum. Alkışı hak ediyorlar.

