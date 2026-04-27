Fatih Tekke: 'İlk yarı fecaatti, sorumlusu benim'

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti, sorumlusu benim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 23:05

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

13 aydır, belki daha fazla oldu... Kötü oynadığımız bir ilk yarı. Konyaspor'un golleri kadar, daha net kaçırdıkları da var. Biz de iki tane atabilirdik. Tempo, istek, konumlanma olarak hiçbir şey göremedik. Bunu içeride de söyledim. Sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir.

TÜM RİSKLERİ ALDIK

İkinci yarı tüm riskleri aldık ve uzunlarla oynamaya çalıştık. Bir oyuncunun olmaması, bizim için çok oynamaması anlamına geliyor. Bu maçta değil, bütün maçlarda doğru oynamalısınız. Her maça 3-4 planla hazırlanıyoruz.

İLK YARI FECAATTİ

İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımız ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti! İkinci yarı daha iyiydik.

SORUMLUSU BEN VE EKİBİM

Antrenmanda bile 'Ben iyiyim' demek yetmez! 'Ben en iyisini yapacağım' demek lazım. Tekrar söylüyorum sorumlusu ben ve ekibim! İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım.

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

