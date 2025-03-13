Fatih Tekke, ilk sınavını Trabzonspor'un deplasman fobisini yenmek için verecek

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Bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini Fatih Tekke ile elde etmeye çalışacak Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçına odaklandı.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, en son galip geldiği RAMS Başakşehir karşısında, bu hafta sonu da kazanması halinde 300 günlük aradan sonra galibiyet hasretine yine aynı sahada vermiş olacak.

12 MAÇTA 5 PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.

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Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 36 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabilerek 31 puan kaybetti.

3 ÇALIŞTIRICI İLE DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.

Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu idaresinde ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalmıştı.