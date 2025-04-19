Fatih Tekke galibiyetin ardından itiraf etti: 'Tek olumlu şey 3 puan!'

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzsonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyundan memnun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok.

Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli. İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan."