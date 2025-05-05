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Fatih Tekke: Galatasaray maçlarında daha iyi olmalıyız

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Fatih Tekke: Galatasaray maçlarında daha iyi olmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 22:38

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

İlk yarı, kaybedilmiş bir 45 dakika. Rakibin üstünlüğü ile geçti. Ön alan baskılarımız doğru değil, oynama şeklinde tedirginliklerimiz oldu. Bunun üzerine çalışmaya devam etmeliyiz.

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SAKATLAR, GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Uğurcan ve Savic... O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey. Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre bakacağız. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular oyunsal olarak.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Oyun bize doğru dönebilirdi. Verilen kararlar var. İki takımın da mutsuz, memnun olacağı şeyler var. 2 puan kaybettik ama benim için önemli olan cesaret. Önümüzde iki kere Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray maçlarında çok daha iyi olmalıyız. Geldiğimizden bu yana en fazla pozisyon verdiğimiz maç oldu gibi. İki takım da 1 puan aldı ama ilk yarı Kasımpaşa, ikinci yarı bize denebilir.

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#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

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