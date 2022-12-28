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Fatih Tekke: 'Galatasaray maçından sonra isteğimiz arttı'

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#İstanbulspor#Fatih Tekke#Galatasaray
Fatih Tekke: Galatasaray maçından sonra isteğimiz arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 20:06

 İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Tekke, “Oynamamız gerektiği gibi oynadık. İlk bölümde Kasımpaşa daha etkiliydi. Yerleşimleri çok net belirlememize rağmen oyun içerisinde hatalar olabilir. Daha sert ve iyi savunma yapmamız lazım. Galatasaray maçından sonraki mücadele ve isteğimiz arttı. Önemli bir galibiyetti. 12’sine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Takımımıza katacaklarımız da olacak” şeklinde konuştu.

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#İstanbulspor#Fatih Tekke#Galatasaray

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