Fatih Tekke: 'Futbol oynamak istiyorsanız bekleyeceğiz!'

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"TRABZONSPOR İÇİN İYİ DEĞİL"

"Bence alınan puan gayet iyi ama Trabzonspor için iyi değil. 10-15 günde 10 antrenman olsun çocukların isteği, tekrarlarımızın karşılığı..."

"AÇIKLAYAMADIĞIMIZ SEBEPLERDEN DOLAYI OYUNUMUZ DÜŞTÜ"

"Müthiş bir gol attık. Takımın fiziksel durumu istediğimiz oyuna uygunluğu tartışılır. Özellikle belli dakikadan sonra sadece sahadan değil ambiyanstan dolayı düştüğü oldu. Totalde memnun değilim ama oyuncuların isteği... İlk yarıda iyi yaptığımız işler yaptı. İkinci yarı nedenini bildiğimiz ama şu an açıklamadığımız sebeplerden dolayı oyunumuz düştü. Oynadığımız rakibimiz de direkt hücumları olan bir takım. Bana göre daha iyi geçişler yapabilirlerdi. Bugün Serdar'la Okay daha iyi olabilirdi."

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"BU TRABZONSPOR'A YAPACAĞIMIZ EN DEĞERLİ ŞEY OLACAK"

"20 yıl sonra evime döndüm. Daha farklı bir şey bekliyordum olumlu anlamda. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Attığımız gol kolay bir şey değil. Oyuncu değişikliği, hatalar, eleştirilerin hepsini bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsanız bekleyeceğiz. Tekrarlayıp tekrarlayıp devam edeceğiz. Bu Trabzonspor'a yapacağımız en değerli şey olacak."