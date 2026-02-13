Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye karşı silahını buldu! Özel görev

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 833 günlük derbi hasretini yarın akşam Papara Park’ta bitirmeyi hedefliyor. Başarılı teknik adam aynı zamanda Fırtına’nın başındaki ilk büyük maç zaferini yaşamak istiyor.

Taktik antrenmanları sürdüren Bordo-Mavililer’de, Tekke motivasyon turlarını da iyice hızlandırdı. Takımla sürekli toplantılar gerçekleştiren genç çalıştırıcı, “Samsunspor karşısındaki duyguyu sahaya yansıttığımızda, işler daha kolay oluyor. Aynı duyguyu hatta daha fazlasını istiyorum. Kendiniz için değil arkadaşınız için de oynayacaksınız, mücadele edeceksiniz. Kalitenize, potansiyelinize güvenin. Ben size inanıyorum. 40 bin taraftarımız zaten arkamızda olacak. Asla geri durmayacağız. En iyi bildiğimiz şekilde oynayacağız. Disiplinden kopmadan, sonuna kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'TRABZONSPOR EVİNDE FAVORİDİR'

Bu sezon ligde çıktığı 3 derbide 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, o yenilgiyi Kadıköy’de yaşamıştı. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta Onuachu’nun henüz ilk dakikalarda attığı gol VAR uyarısıyla iptal edilmişti. Maçı 11’e 11 tamamlamalarının önemine de vurgu yapan Fatih Tekke’nin, “Trabzon’da Trabzonspor her maçın favorisidir. Bunu bilerek ve hissettirerek oynayacağız. Derbilerde anları doğru değerlendirmek çok önemlidir. Yüzde yüz konsantrasyon istiyorum” dediği öğrenildi.

ERNEST MUÇİ, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN KİLİT OYUNCU ROLÜNDE

Lig ve kupada çıktığı son 13 maçta 12 gol, 5 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, Trabzonspor’u sırtlayan isimlerin başında geliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe derbisinde de Arnavut yıldıza çok güveniyor. Son Samsunspor maçında oyun içi etkinliğiyle fark yaratan Muçi, 3 golde de pay sahibiydi. Birini penaltıdan kendisi kaydeden Muçi, Onuachu’ya asist yaptı. Onuachu’nun diğer golünde ise Pina’ya müthiş bir ara pası vermişti. Fatih hocanın derbide serbest rolde görevlendireceği 24 yaşındaki 10 numara, skor katkısını devam ettirmek istiyor. Öte yandan Trabzonspor Yönetimi, önümüzdeki süreçte Muçi’nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünüyor.