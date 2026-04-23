Fatih Tekke: 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesi iştahlandırdı!'

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Tekke: Fenerbahçe ve Galatasarayın elenmesi iştahlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 22:13

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona eren maçta deplasmanda Samsunspor'u seri penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, turu değerlendirdi. 

İşte Tekke'nin açıklamaları;

"ÇOK DEĞERLİ BİR TUR"

Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım.

"HASAR ALDIK"

Turu geçtik ama biz burada hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İKİ KADROSU YOK"

Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz.

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Ziraat Türkiye Kupası

