Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fatih Tekke: "En azından bir puanı hak etmiştik"

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulspor#Fatih Tekke#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 22:32

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 2-1 kaybeden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, iyi bir performans sergilediklerini ve bir puanı hak ettikleri söyledi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalar yaptı.

Galatasaray karşılaşmasında 1 puanı hak ettiklerini kaydeden ancak sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Fatih Tekke, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok enerjili bir oyun tarzıydı. İkinci topları kaybettik. Oyunun kopma noktalarında Galatasaray'ın pozisyonları var. İki kornerden 2-0 mağlup girmek kolay değil. Biz oyun planımızı tam anlamıyla uyguladık. Bir puan hakkımızdı. Bu istek ve arzu, 3 puan istersiniz ama bazen kazanımlarınız daha fazla olabilir. Takımımızın genel hatlarıyla takım olabilmesi için bu tip maçlar bir şanstır. Bence bugün bunu iyi kullandık. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Aynı tempoda ve aynı planda oynayabilir miyiz? 45 günde birçok şeye hazırlandık. Bence en azından bir puanı hak etmiştik." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbulspor#Fatih Tekke#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık