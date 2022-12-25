Fatih Tekke: "En azından bir puanı hak etmiştik"

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalar yaptı.

Galatasaray karşılaşmasında 1 puanı hak ettiklerini kaydeden ancak sahadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Fatih Tekke, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok enerjili bir oyun tarzıydı. İkinci topları kaybettik. Oyunun kopma noktalarında Galatasaray'ın pozisyonları var. İki kornerden 2-0 mağlup girmek kolay değil. Biz oyun planımızı tam anlamıyla uyguladık. Bir puan hakkımızdı. Bu istek ve arzu, 3 puan istersiniz ama bazen kazanımlarınız daha fazla olabilir. Takımımızın genel hatlarıyla takım olabilmesi için bu tip maçlar bir şanstır. Bence bugün bunu iyi kullandık. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Aynı tempoda ve aynı planda oynayabilir miyiz? 45 günde birçok şeye hazırlandık. Bence en azından bir puanı hak etmiştik." ifadelerini kullandı.