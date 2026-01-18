×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Tekke: 'Daha iyi işler yapmamız lazım'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig
Fatih Tekke: Daha iyi işler yapmamız lazım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 19:45

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımızı temenni ediyorum.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var.

Gözden KaçmasınKocaelispor 1-2 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Kocaelispor 1-2 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

TRANSFERİN YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Genç oyunculara sahibiz. Çok şükür kazandık. Morallerimiz daha iyi. Taraftarımızı armağan ediyoruz galibiyeti. Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!