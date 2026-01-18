Fatih Tekke: 'Daha iyi işler yapmamız lazım'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımızı temenni ediyorum.

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var.

TRANSFERİN YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Genç oyunculara sahibiz. Çok şükür kazandık. Morallerimiz daha iyi. Taraftarımızı armağan ediyoruz galibiyeti. Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor.

Haberin Devamı