Fatih Tekke: 'Çok mutluyum, hak ettiğimiz bir serüvendi'

Fatih Tekke: Çok mutluyum, hak ettiğimiz bir serüvendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 23:32

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u yenerek mutlu sona ulaştıkları maçın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, final sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Allah'a şükür. Allah'a hamd olsun. Bu sene tüm her şeyiyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler.

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Başkanımız iyi koşullar sağladı, yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı.

HAK ETTİĞİMİZ BİR SERÜVENDİ

Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamd olsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık.

