×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Tekke: 'Çok değerli ve önemli bir 3 puan'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Alanyasppor
Fatih Tekke: Çok değerli ve önemli bir 3 puan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 19:04

Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar, maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 4-3 Alanyaspor maç özeti (Süper Lig)Trabzonspor 4-3 Alanyaspor maç özeti (Süper Lig)Haberi görüntüle

TEBRİK EDİYORUM

Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan.

Haberin Devamı

ALANYASPOR YORUMU

Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Fatih Tekke#Alanyasppor

BAKMADAN GEÇME!