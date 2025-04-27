Fatih Tekke: 'Çok değerli ve önemli bir 3 puan'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar, maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok.

TEBRİK EDİYORUM

Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan.

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ALANYASPOR YORUMU

Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar.