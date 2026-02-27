Fatih Tekke: 'Bu maçları daha duygulu oynamalıyız'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Galip gelmek çok güzel, üç puan çok değerli. İlk yarıda çalıştığımız şekilde gol bulduk, tek olumlu şey buydu. İkinci devre oyunu istediğimiz gibi kontrol eden, ceza sahasında topla çok buluşan, ama yine üçüncü bölgede pas hataları yapan bir takım vardı. Duran toptan doğru zamanda gelen iki gol maçı kolaylaştırdı. Genel hatlarıyla zor bir maçtı.

DAHA DUYGULU OYNAMALIYIZ

Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız.

HAK EDEN BİZDİK

Bugün kendi oyun klasiğimize yakın bir diziliş vardı. İlk yarı çok üretemedik, ikinci devrede daha iyiydik. Oyun olarak topa biz sahiptik, galibiyeti hak eden bizdik ama Trabzonspor olarak böyle maçların büyük bölümlerini iyi oynamamız lazım.

OZAN TUFAN'A ÖVGÜ

Yediğimiz gol taçtan. Daha önce de böyle bir gol yedik. Defalarca söylememize rağmen... Bu hoşlanmadığım bir şey. İkinci yarıda daha kompakt durduk, biraz üretince doğru topları da Allah nasip edince oyun bize döndü. Ozan bugün maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız oluyor. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz.