Fatih Tekke: 'Bu maçı hemen unutmamız gerekiyor!'

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin açıklamaları;

"İKİNCİ YARI HİÇBİR ŞEY YOK"

"Tam %100 hazır olmadığımızı maçın başında söyledik ama ilk yarı özellikle bana göre beklediğimin üzerinde bir oyun vardı. İlk yarıda maçı bitirmemiz lazımdı. İkinci yarı yine maçın içerisinde bana göre hiçbir şey yok. Yine ikinci toplardan sonraki inanılmaz büyük hata ve penaltıyla rakibimiz beraberliği yakaladı. Pozisyonlarımız var. Yani öne geçirecek pozisyonlarımız vardı ama sonlara doğru rakibin de pozisyonu var, onu da söylemek lazım."

"SALAH'LI VE SALAH'SIZ OYUNUMUZ FARKLI"

"Geçiş oyununa döndüğünde sıkıntılarımız oluyor ki Salah'lı ve Salah'sız oyunumuz biraz farklı. İlk yarıdaki oyunun bazı bölümlerinden memnunum diyebilirim. Beklediğimin üstündeydi ama ilk maç, önümüzde çok çok daha fazla maçlar var ama bu tip maçları bitirmek gerekiyor."

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"MAALESEF ÜLKEMİZDE BÖYLE"

"Eksiklerimiz var. Bu çok bariz gözüküyor. Duygumuz yani daha yukarıda olması lazımdı. Daha yukarıda olması lazımdı. Bugün genel hatlarıyla yani yaptığımız hatadan dolayı 3 puanı kaybettik denilebilir ama totalde biz oyun kontrolünü elimizde daha fazla tutmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Çünkü oyunun özellikle sezonun ilk maçlarında fiziksel olarak ne kadar iyi olursanız olsun bir gerçek bir lig maçındaki fiziksel durumlar hemen ortaya çıkmıyor. Maalesef bu ülkemizde böyle. Bugün de üzücü bir şey oldu açıkçası ama Kasımpaşa'yı da tebrik etmek lazım."

"BU MAÇI UNUTMAMIZ GEREKİYOR"

"Dediğim gibi ilk 5 maç bizim için çok çok önemli. Bugün üzücü bir başlangıç. Bitirmemiz gereken, galip bitirmemiz gereken bir maçtı ama bunu başaramadık açıkçası. Bunu kabul etmemiz lazım ve hemen perşembe günü çok önemli Avrupa maçı oynayacağız ki rakip yani çok çok daha iyi. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla zor bir maç bizi bekliyor. Hafta sonunda Başakşehir maçı var. O çok zor maç. Tekrar kupa maçı var. Tekrar lig maçı var. Bunların hepsi zor. Bunlara hazırlanacağız. Şimdi hemen dinlenip yarından itibaren hemen bu maçı unutmamız gerekiyor. Eksileriyle, artılarıyla değerlendirip devam etmek zorundayız."