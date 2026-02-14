×
Fatih Tekke: 'Beraberliğe bile üzülürdüm, çok daha iyi oynadık'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 22:35

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Vallahi üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik.

3 ŞUT ATTILAR, 3'Ü DE GOL OLDU

Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu.

DAHA İYİ OYNADIK

Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık. Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Oyun ve karşılığı olarak üzücü bir gece oldu.

#Trabzonspor#Fatih Tekke#Süper Lig

