Fatih Tekke: 'Beklentilerimin altında kaldı!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 20 yapan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu galibiyeti ve ligdeki durumlarını değerlendirdi.

İşte Tekke'nin sözleri;

"BELLİYDİ VE ÖYLE OLDU"

"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız."

"BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALAN BİR OYUN OLDU"

"Beklentilerimin altında kalan bir oyun ama neticesinde 3 puan bizim için çok önemli. Eksiklerimiz var onları da düzeltmeye çalışacağız. Oyuncularım çok iyi çalışıyor. Genç oyuncuların olması dinamizm açısından iyi. Fakat oyunu tutmamız gereken anlarda pas kalitemizin daha iyi olması gerekiyor. Genel hatlarıyla son anlardaki kazanma isteği önemli ancak Trabzonspor'un oyunu kontrol eden tarafta olması lazım. Oyunun ilk bölümü çok çok iyi fakat bunu yaymamız lazım. Rizespor'u da tebrik ederim gayet iyi oynadılar."

