Fatih Tekke: 'Beklediğimizden iyi oynadık, hakemden memnun değilim'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu.

HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM

Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler..

HATALAR OLUYOR

Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz.

BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ

Bugün beklediğimin çok üstünde iyi oynadık. Onuachu, Pina ve Savic'siz başlayıp bu kadar iyi oynamak beklemediğim bir şeydi.