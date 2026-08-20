Fatih Tekke: 'Bambaşka olmalıydı, ümidimi kesmedim'

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri;

Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi.

BAMBAŞKA OLMALIYDI

Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı. Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize 1 defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

İstediklerimiz olmuyor. İsteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncular var ama her istedğinizde olmuyor. Santrfor beklentimiz var. Olmazsa 6 numara gibi. İki tane mevkide... Bakalım.

ÜMİDİMİ KESMEDİM

İkinci maç için ümidimi asla ve asla kesmedim. Her hafta her hafta iyi olma, bu kadar kısa sürede takımım enerji ve iyi performans gösterdi. Bu maçlarda duyguyu, hata yapma bazen bu olmuyor. İkinci maç için ümidim asla ve asla, ne olursa olsun, daha iyi olacağımızı da biliyorum. Muçi'nin antrenman yapmadan bu halde oluşu, 1 hafta sonra daha iyi olacağı kesin.