Fatih Sonkaya'dan Hollanda-Türkiye maçı için flaş yorum: 'Sahada terlettik, çok farklı olabilirdi'

Haberin Devamı

EURO 2024 turnuvasında final oynama hedefiyle yola çıkan A Milli Futbol Takımı, dün gece sayısız pozisyondan yararlanamadığı maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Samet Akaydin ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıdaki gollere engel olamayınca turnuvaya veda eden takım oldu. 6 kez A Milli Takım forması giyen eski savunma oyuncusu Fatih Sonkaya, oynadığı futbolla bir sonraki turnuvalar için ümit veren ay-yıldızlıların başarılı performansını değerlendirdi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU FATİH SONKAYA’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“MAÇTAN ÖNCE BİZE YÜZDE 20 ŞANS VERİYORLARDI AMA…”

A Milli Futbol Takımımızın performansını genel olarak çok beğendim. İlk 10-15 dakikada bir durgunluk yaşadık ama daha sonra maçın hakimiyeti bize geçti. Bunun sonucunda golü bulduk ve devre arasına 1-0 önde girdik. 2.yarının ilk 5-10 dakikasında Hollanda’nın baskısı vardı. Hollanda, golü bulduktan sonra bir canlanma geldi. Hollanda, yine de anlı şanlı bir rakip değildi. Her şeye rağmen milli takımımız pes etmedi. Gördüğünüz gibi son dakikalarda yüzde 100 net goller kaçırdık. Herkes Hollanda’yı favori görmüştü. Maçtan önce Hollanda’daki araştırmalarda bize yüzde 20 şans veriyorlardı. Sahada nasıl bir takım olduğumuz belli oldu. Son dakikada o pozisyonlarımızın golle sonuçlanmadığına dua etsinler yoksa çok farklı bir skor olacaktı.

Haberin Devamı

“BARIŞ ALPER, VİRGİL VAN DİJK GİBİ BİR OYUNCUYA SAHAYI RESMEN DAR ETTİ”

Takım olarak 10 numara bir futbol oynadık ve harika performans gösterdik. Ayrıca Barış Alper’e helal olsun demek istiyorum. Her mücadelede topu kaptı ve özellikle baskı anlamında çok iyiydi. Barış Alper, Virgil van Dijk gibi oyuncuya sahayı resmen dar etti. O, Van Dijk’ı filan tanımadı. Bildiğiniz üzere Virgil van Dijk’ı konuşmaya gerek yok. O, Avrupa’nın en iyi ilk 3 defans oyuncusundan biri. Avrupa’nın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Bu arada Arda Güler de apayrı bir futbolcu. Sadece beyniyle oynayan mükemmel bir futbolcu. Onu görünce Sergen Yalçın aklıma geldi. Real Madrid, Arda’yı çok güzel bir şekilde beslemiş ve geliştirmiş. Bu oyuncularla geleceğimiz çok parlak.

Haberin Devamı

“HOLLANDALI FUTBOLCULAR, ‘NELER OLUYOR?’ DİYEREK ŞAŞKINLIK İÇİNDEYDİ”

Bence Montella, değişiklikleri zamanında yaptı. Değişikliklerden sonra 2-2’yi yakalasaydık herkes bu sefer daha farklı konuşacaktı. Montella, elinden geleni yaptı ama olmadı. Hollanda’da maçtan önce, ‘Oyuncularımız, Türkiye’nin kadrosundaki oyunculardan 2-3 kat daha değerli. Maç bizim olacak, favori biziz’ diyorlardı. Milli Takımımız, kimsenin beklemeyeceği derecede olağanüstü bir performans gösterdi. Takım olarak maşallahımız vardı. Adamları sahada resmen terlettik. ‘Neler oluyor?’ diyerek hepsi de şaşkınlık içindeydi. Bu maçı rahatlıkla geçeceklerini düşündüler. Basit bir takım olmadığımızı gördüler. Hollanda gibi bir takım bizi zar zor yendi. Milli takımımızın bu performansı ilerisi için kesinlikle bir umut ışığı değerinde. Sonuçta genç bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Bir sonraki turnuvaya daha da tecrübe kazanmış şekilde gelecekler. O yüzden daha da başarılı bir performans göstereceklerdir. Bir sonraki turnuvada çeyrek finalin üzerinde bir başarı gösterme olasılığımız çok yüksek.

Haberin Devamı