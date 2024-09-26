Fatih Sonkaya: Beşiktaş iyi bir zamanda Ajax ile karşılaşacak

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Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Fatih Sonkaya, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak siyah-beyazlı takımın galip geleceğini düşünüyor.

Futbolculuk kariyerine başladığı Hollanda ekibi Roda'nın altyapısında antrenörlük yapan Sonkaya, Ajax-Beşiktaş müsabakası ve 2004-2005 sezonunda formasını giydiği siyah-beyazlıların performansıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın iyi bir kadro kurduğunu belirten Fatih Sonkaya, "Beşiktaş, çok iyi bir çıkış yakaladı. Ajax karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Ajax, geçmişe göre istediği çıkışı yakalayamadı. Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum. Umarım Beşiktaş'ımız buradan 3 puanla ayrılır." ifadelerini kullandı.

Ajax'ın geçen sezon ligini 5. sırada bitirdiğini ve eski gücünde olmadığını vurgulayan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş bana göre bunun avantajını kullanacak. Ajax, geçen sezon iyi bir performans sergileyemedi. Bu sezona da iyi başlayamadılar. Yeni bir teknik direktör ve birçok oyuncu geldi. Yeni bir takım kurdular. Bunların oturması için zaman lazım. Beşiktaş iyi bir zamanda Ajax'a rakip oldu." diye konuştu.

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"Van Bronckhorst, belli bir sistem ve disiplin getirdi"

Fatih Sonkaya, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı Türkiye'de ve Avrupa'da başarıya ulaştıracağına inandığını dile getirdi.

Van Bronckhorst'un öz güvenli ve kaliteli bir teknik adam olduğunu anlatan Sonkaya, şunları kaydetti:

"Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a belli bir sistem ve disiplin getirdi. Oyuncular da buna uyduğu sürece başarılı olurlar. Bunların uygulaması sahaya ve sonuçlara yansıyor. Beşiktaş'ı Türkiye'de ve Avrupa'da başarıya ulaştıracağına inanıyorum. Beşiktaş'ın kadrosu bunun için yeterli. Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isim yapmış oyuncular da geldi. Bu futbolcular, takımdaki diğer isimlerin de performansını arttıracaktır."