Fatih Özgökçen’den çarpıcı açıklama: "Konyaspor sayesinde şehirde aşı oranı yükseldi"

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İlk yarıyı lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde bitirerek zirve yarışına ortak olan takımın başarısının Konya’daki havayı çok değiştirdiğini belirten Özgökçen, şunları söyledi:

HERKES TAKIMI STATTA iZLEMEK iSTiYOR

“Genç kardeşlerimiz Konya’da aşı olmaktan çekiniyordu ama Konyaspor’un başarısı ile birlikte şehirde aşılanma oranı arttı. Herkes takımı statta izlemek için aşı oluyor. Şu anda aşı olarak %75 seviyesine kadar geldik Konya’da.

PALUT’LA 2 YILLIK YENi SÖZLEŞME YAPACAĞIZ

Sezon başı hedef ilk 10’a girebilmekti, şu anda hedefimizin önündeyiz. İlhan Palut, konyaspor için yapacaklarını tamamladıktan sonra başka hedeflere yönelebilir. Hâlâ başardığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir şey yok. Kendisiyle 2 yıllık yeni kontrat yapacağız. Matematiksel olarak Trabzon avantajlı ama mutlaka 7 puan da 17 puan da kapanır, ben de tabii ki şampiyon olmak isterim.”

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‘SENiNLE MEVLANA’YA GiDERiZ’ DEDiM VE GELMEYE iKNA ETTiM

Ahmed Hassan’ın transferinde para ve diğer mevzuları konuşurken, ekstra primler istediğinde, ‘Sen Müslüman değil misin, beraber Mevlana’ya gideriz, en büyük prim bu’ dedim ve ikna ettim.

Hocamız sadece bir transfer istedi. İsim de vermedi. Sadece bölgeyi söyledi, isimleri beraber araştırıyoruz. Ekuban ile temasımız oldu ama bu işler netleşmeden açıklamak istemiyoruz.