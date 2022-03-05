Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Özgökçen: "Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz"

#Konyaspor#Fatih Özgökçen#Süper Lig
Fatih Özgökçen: Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda mental olarak bir düşme yaşadıklarını söyleyen Başkan Fatih Özgökçen, "Galatasaray maçının yeni bir başlangıç olacağını söylemiştik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. 28. haftaya gelene kadar hep 'taraftar' dedik. Taraftarımızın stadımızı doldurmasını hep söyledik, belirttik. Bugün 30 bine yakın taraftar kitlemiz vardı. Etkisini hep beraber gördük. Belki de o bunaltıcı baskıları Galatasaray’ın oyun oynamasını da engelledi. Hem de takımımıza ekstra bir motive sağladılar. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kalan maçlar daha neyi gösterir bilemiyoruz ama bu aşamadan sonra Konyaspor’un tabii ki sağlam hedefi ikincilik olacak. En büyük arzumuz bu. Bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Başkan Özgökçen, Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan soruya ise, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama Konyaspor’un sağlam hedefi mutlaka ikincilik olacaktır. Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Fatih Özgökçen#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı