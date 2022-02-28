Fatih Özgökçen: "Sistemsel hata yapan hakem dinlendirilsin..."

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Özgökçen, şunları söyledi:



”Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan Konyaspor yoluna devam ediyor. Son maçlardaki durumları düşündüğümüz zaman takımımızda istenmeyen sonuçlar oluştu. Bu durum teknik ekip ve futbolcularımızla görüşülecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Türk hakemlerine, hakemlik sistemine güveniyoruz. Bunu her platformda belirttik. Konyaspor’un başarısı ve lig sıralamasındaki başarısı göz önüne alındığında bazı durumların değiştiğini gözlemliyoruz. Özellikle son 4-5 maçtır ciddi manada Konyaspor’a karşı bazı durumların oluştuğunu gözlemliyoruz. Maç içerisindeki futbolcularımız ve hakemlerin bire bir münasebetlerindeki psikolojik baskılar, verilen sindirici kartlar oyuncularımızın psikolojik olarak maç içerisinde düşürüp ilerleyen dakikalarda da ona göre oynamalarına sebebiyet veriyor. Sistemsel manada hatalar yapılıyorsa bu hata yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Eğer bu işi beceremiyorlarsa beceremeyen arkadaşların da dinlendirilmesi gerektiği ve eğitime tabi tutulması gerektiğini söylüyoruz. Konyaspor’a karşı bu hareketlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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