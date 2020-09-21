Fatih Mert'ten Alper Potuk açıklaması! "Burada çıkış yakalayıp milli takıma gitmek istiyor..."

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Başkan Fatih Mert, yeni transferleri Alper Potuk ve Assane Diousse ile takımın son durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Alper Potuk'u geçen sezon devre arasında da Fenerbahçe'den transfer etmek istediklerini anlatan Mert, "Görüşmüştük fakat o günün şartlarında kendisi Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Onun için bu transfer gerçekleşememişti." dedi.

Hem kendisinin hem de teknik direktör Fuat Çapa'nın Alper Potuk ile konuştuğunu aktaran Mert, transferin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Süper Lig'den 6-7 kulübün Alper Potuk'la ilgilendiğini dile getiren başkan Mert, "Alper Potuk burada bir çıkış yakalamak, MKE Ankaragücü'nden milli takıma gitmek istiyor. Bize bu hedefini söyledi. Alper'den iyi bir çıkış bekliyor ve kendisine güveniyoruz. Ankaragücü'ne ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Fatih Mert, Fransa'nın Saint-Etienne takımından kadroya kattıkları Assane Diousse için, "Orta sahaya gerçekleştirdiğimiz bir transferimiz. Transferi geçen hafta normal şartlarda bitiyordu arcak kendisi ile kulübü arasında geciken bazı işlerden dolayı bu haftaya kaldı. Saint-Etienne'de oynayan, Senegal Milli Takımı forması giymiş bir futbolcu. O da buradan tekrar milli takıma gitmek için hedef koydu. Başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "İki transfer daha yapacağız"



Geçen hafta kamuoyuna tanıttıkları transferlerinin takıma tamamen adapte olduğunu dile getiren MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Yeni transferlerin uyum sürecini atlattığını düşünüyorum. İnşallah Sivasspor maçıyla birlikte artık galibiyetlere başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Mert, "İki transfer daha yapacağız. Bir santrfor bir de hücuma dönük orta saha oyuncusu alacağız. Ondan sonra transferi bitireceğiz. Görüştüğümüz iki oyuncunun transferini bu hafta bitirmek istiyoruz. İkisi de yabancı oyuncular." diye konuştu.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün başarılı olacağına olan inancını anlatan başkan Mert, "Bu sene iyi bir kadro kurduğumuzu, alternatifli bir kadro oluştuğunu düşünüyorum. Uyum sürecinde ikinci haftayı bay geçmemiz de faydalı oldu. Çünkü hemen hemen her gün antrenman var. Bazı günler çift antrenman yaptık. Futbolcularımızın birbirlerine alıştıklarını düşünüyorum. Son 2 transferimiz de geldikten sonra hiçbir bölgede eksik kalmayacak. Artık bir çıkış yakalayacağız inşallah." şeklinde konuştu.



- "Tabii ki Sivas'a galip gelmek için gideceğiz"



Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını kaydeden Fatih Mert, "Sivasspor maçında Alper Potuk'u oynatır mı bilmiyorum? O hocamızın tercihi. Alper sezon başı kampını Fenerbahçe ile geçirmiş, hazırlık maçlarında oynamış. Son zamanlarda bireysel antrenman yapıyormuş. Durumuna Fuat Çapa hocamız karar verecek." şeklinde görüş belirtti.

Demir Grup Sivasspor'un 2. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendiğini hatırlatan başkan Mert, "Sivasspor geçen senenin de başarılı takımıydı. Kadrosunu büyük oranda koruyor. İyi de takviyeler yapıldı. Tabii ki Sivas'a galip gelmek için gideceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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