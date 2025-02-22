Fatih Kulaksız: 'Kendi hakemlerimizle oynamak bizim tercihimiz olur!'

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Eflatun-sarılılarda Asbaşkan Fatih Kulaksız, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelesi bol iyi bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Kulaksız, "Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla, 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı sezon başından bu yana gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı itibarıyla öncelikle olarak kümede kalmak için kurulmuş bir kadro. İlk yarıda topladığımız 33 puanla bu anlamda ciddi bir mesafe kat etmiştik. Bugün itibarıyla da 40 puanla matematiksel olarak da bir galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz. İlk yarıda topladığımız puanlar ligde kalmanın yanında ilk dörtte kalıp Avrupa kupalarına katılabilir miyiz hayalini beraberinde getirdi. Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları belli. Gelir gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesi bizim bütün takımın maliyeti ediyor. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Devre arasında da gelir gider dengesini sağlayabilmek için en önemli oyuncumuz Ahmed Kutucu'dan vazgeçtik. Bizim için de ciddi bir kayıp oldu. Bruno'dan, Shelvey'den, Saiz'den de çıkmak durumunda kaldık. Arda hocamızın elini zayıflattık ve sayısal olarak da eksildik. En iyisini yapıp elimizdeki oyuncularla toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek yıllarda da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" diye konuştu.

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"KENDİ HAKEMLERİMİZLE OYNAMAK BİZİM TERCİHİMİZ OLUR"



Çoğunluğa ayak uydurdukları halde tercihlerinin yerli hakemler olduğunu söyleyen Fatih Kulaksız, "Sezon başından bu yana orta hakem ve VAR'da kendi hakemlerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp vizyonumuz bu. Kulüpler Birliği'nde tüm kulüpler VAR hakemi konusunda hemfikir olunca bu karara saygı duyduk. Destek verdik. Kendi hakemlerimizle oynamak bizim tercihimiz olur" şeklinde konuştu.

Maç içerisinde taraftarlara küfür etmemeleri konusunda telkinde bulunan Kulaksız, "Tribünde küfürlü tezahürat olunca uyarıda bulundum. Onlar da Beşiktaş tribünün gösterdiği reaksiyona tepki gösterdiler. Bunları statlarda istemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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"BU MAÇLARDA ELDE EDECEĞİ GELİRLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR"



Karşılaşmanın bilet fiyatları hakkında da konuşan Kulaksız, "Beşiktaşlı taraftar grupları bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu deplasmana gelmeyi düşünmediklerini belirttiler. İlk yarıdaki maçta misafir takıma ayrılan biletlerin fiyatlı 900 lira civarındaydı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a bin 500 lira gibi bir bilet fiyatı belirledik. Bizim gibi kulüpler bu maçlarda elde edeceği gelirle ayakta kalmaya çalışıyor. Bin 500 lira da günümüz şartlarında yüksek bir ücret olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Arda Turan hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Fatih Kulaksız, "Arda hoca ile devam edeceğiz. En iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Eyüpspor'dan büyük bir kulüpten teklif gelirse tabii ki yardımcı olacağız" dedi.

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"BERKE'NİN YÜZDE 60'I EYÜPSPOR KULÜBÜ'NDE"



Kaleci Berke Özer hakkında da konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Berke için kimseye söz vermedik. Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense Kulübü'nün yüzde 20 satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor Kulübü’nde. Yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.