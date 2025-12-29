Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Stanojevic!

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük, Türkiye'de daha önce Konyaspor'u çalıştıran, son olarak Partizan'da görev yapan teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile resmi sözleşme imzaladı.

İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması;

Hoş Geldin Aleksandar Stanojevic

Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz.