×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Stanojevic!

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Süper Lig#Stanojevic
Fatih Karagümrükün yeni teknik direktörü Stanojevic
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 17:24

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük, Türkiye'de daha önce Konyaspor'u çalıştıran, son olarak Partizan'da görev yapan teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile resmi sözleşme imzaladı.

Gözden KaçmasınCagliari’den Semih Kılıçsoy kararıCagliari’den Semih Kılıçsoy kararı!Haberi görüntüle

İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması;

Hoş Geldin Aleksandar Stanojevic

Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Süper Lig#Stanojevic

BAKMADAN GEÇME!