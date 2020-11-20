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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün konuğu Sivasspor! Maç Kasımpaşa'da...

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Sivasspor! Maç Kasımpaşa'da...
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı.

Fatih Karagümrük bu karşılaşmalarda 12 puan toplarken, Sivasspor 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan aldı.

 

Fatih Karagümrükün konuğu Sivasspor Maç Kasımpaşada...

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