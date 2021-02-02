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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep FK!

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Gaziantep FK!
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Karagümrük, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

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Kırmızı-siyahlı ekipte herhangi bir cezalı oyuncu bulunmazken, Koray Altinay, Emiliano Viviano ve Lucas Biglia Gaziantep müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi.

 

Fatih Karagümrükün konuğu Gaziantep FK

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