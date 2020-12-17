Fatih Karagümrük'ün konuğu Galatasaray! 13. randevu...

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.



Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.



Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.



Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.



Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.



Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray ise çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Galatasaray, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

- 13. randevu

Süper Lig'in 13. haftasında birbirine rakip olacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.



Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.



- Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar



Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.



Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.



Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.



- En farklı skorlar



Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti.



İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.



İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.



- Son randevu yaklaşık 37 yıl önce



Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.



- İki takım arasındaki maçlar



Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Galatasaray'ın sahası F. Karagümrük'ün sahası



1959 1-0 2-3

1959-1960 2-1 1-0

1960-1961 3-0 0-0

1961-1962 0-0 2-3

1962-1963 1-0 1-5

1983-1984 3-2 0-4

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