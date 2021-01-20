MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş! Takımda 5 eksik...
GeriFutbol Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş! Takımda 5 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş! Takımda 5 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Karagümrük'ün konuğu Beşiktaş! Takımda 5 eksik...
Abone Olgoogle-news

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise 1 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgisi bulunan kırmızı-siyahlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

Fenerbahçede ayrılık Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrükte...
Fenerbahçe'de ayrılık! Serhat Ahmetoğlu resmen Fatih Karagümrük'te...

Beşinci haftayı bay geçen Beşiktaş ise ligde 18 maçta aldığı 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 38 puan ve averaj farkıyla birinci sırada bulunuyor.

Karagümrük'te kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.

 

Fatih Karagümrükün konuğu Beşiktaş Takımda 5 eksik...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle