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GeriFutbol Fatih Karagümrük'ün konuğu Antalyaspor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün konuğu Antalyaspor

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Fatih Karagümrük'ün konuğu Antalyaspor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

Antalyaspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Antalyaspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.

 

Fatih Karagümrükün konuğu Antalyaspor

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